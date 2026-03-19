Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 08:09

Пленные бойцы ВСУ сдали командира, устроившего террор в селе Сопычь

Пленные заявили о причастности комбата Велиша к убийствам гражданских в Сумской облости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Приказ на убийства гражданских в селе Сопычь Сумской области, по данным допросов пленных, отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Вельдар Велиш. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады ТерО Велиш Вельдар Шукурджиев оглы. Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населённого пункта», — сказал собеседник агентства.

Вельдар Велиш связан с участием в боевых действиях в рамках так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также утверждается, что он может быть причастен к событиям, связанным с гибелью мирных жителей в регионе. Отдельно отмечается, что до 2015 года он проживал в Крыму, где, по словам собеседника, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Кроме того, силовые структуры заявили, что украинские военные оказывали давление на жителей приграничного села Сопычь. По их утверждению, применялись миномётные обстрелы, удары FPV-дронами, а также атаки с использованием тяжёлых беспилотников по жилым домам.

Новости СВО. ВС РФ взяли Александровку, ВСУ отступают у Славянска, дроны сожгли ТЦК и САУ в Сумах, военный пакт Испании с Украиной, 19 марта

Напомним, что 17 марта силы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Параллельно подразделения группировки «Южная» закрепились в районе посёлка Каленики в Донецкой Народной Республике, улучшив позиции на своём участке линии соприкосновения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar