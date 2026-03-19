Пленные бойцы ВСУ сдали командира, устроившего террор в селе Сопычь
Пленные заявили о причастности комбата Велиша к убийствам гражданских в Сумской облости
Приказ на убийства гражданских в селе Сопычь Сумской области, по данным допросов пленных, отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Вельдар Велиш. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады ТерО Велиш Вельдар Шукурджиев оглы. Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населённого пункта», — сказал собеседник агентства.
Вельдар Велиш связан с участием в боевых действиях в рамках так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также утверждается, что он может быть причастен к событиям, связанным с гибелью мирных жителей в регионе. Отдельно отмечается, что до 2015 года он проживал в Крыму, где, по словам собеседника, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Кроме того, силовые структуры заявили, что украинские военные оказывали давление на жителей приграничного села Сопычь. По их утверждению, применялись миномётные обстрелы, удары FPV-дронами, а также атаки с использованием тяжёлых беспилотников по жилым домам.
Напомним, что 17 марта силы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Параллельно подразделения группировки «Южная» закрепились в районе посёлка Каленики в Донецкой Народной Республике, улучшив позиции на своём участке линии соприкосновения.
