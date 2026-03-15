«Полноги? Годен!» Украина продолжает загребать в ВСУ бомжей и инвалидов

На Украине сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) хватают и отправляют на фронт всех, кто не может откупиться от мобилизации. Чаще всего попадаются простые рабочие, бездомные и даже инвалиды. Об этом рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск «Юг» на славянском направлении.

«Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил, (оформление по мобилизации — прим. Life.ru) у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить. У него все бумаги на руках и всё равно годен», — поделился пленный.

Козарян добавил, что лично видел, как в военкомат силой притащили мужчину с пробитой головой, но врачи осмотрели его и признали «годным к службе». Военный пошутил, что среди призывников «нет больных, все здоровы». По его словам, избежать мобилизации на Украине можно только в одном случае, если есть огромные деньги, чтобы дать взятку работникам военкомата.

Ранее гражданин Украины нелегально пересёк границу с Румынией на легкомоторном самолёте, приземлившись в поле недалеко от коммуны Фрэтэуци-Векь. 31-летний пилот-самоучка заявил прибывшим пограничникам, что бежал с Украины, чтобы избежать отправки на фронт, и попросил убежища.