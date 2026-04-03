Названы участки фронта в зоне СВО, где в апреле развернутся решающие сражения

Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких участках. В Сумской области идут бои за Кондратьевку, Корчаковку и Мирополье. Противнику здесь критически не хватает резервов, так как главные события разворачиваются намного южнее, и командование ВСУ вынуждено перебрасывать силы туда.

На Харьковщине наши части атакуют на восточном берегу Оскола в районе Купянска. Враг оказывает ожесточённое сопротивление, но постепенно откатывается. А юго-западнее Волчанска, опираясь на село Графское, бойцы заняли Верхнюю Писаревку. Этот небольшой населённый пункт важен тем, что от него тянется Печенежское водохранилище. Прикрываясь водной преградой от контрударов с запада, можно успешно развивать наступление в направлении Старого Салтова.

Сообщение Минобороны об окончательном освобождении ЛНР требует пояснения. Линии фронта в классическом понимании больше нет. Есть полоса «килл-зона» шириной около 20 км, определяемая дальностью дронов-камикадзе. Даже на контролируемой территории могут оставаться мелкие группы пехоты, поэтому окончательно исключить это можно только дальнейшим продвижением, сообщает сайт MK.ru.

На Лиманском и Изюмском направлениях враг цепляется за каждый дом. То же самое — в Константиновке, где ВСУ контратакуют в сторону Часова Яра, пытаясь ослабить натиск в городской застройке, но безуспешно.

Главное сейчас — юго-западнее. Наши соединения наступают от Сергеевки до Нового Донбасса. После взятия Гришина бои идут за Новоалександровку и Васильевку. Сырский бросил резервы в контратаку между Гришиным и Сергеевкой, пытаясь разрезать группировку РФ и выйти к Покровску. Враг потерял «Абрамс», три «Брэдли», М-113 и до двух взводов убитыми, но это не последняя попытка.

Под Ореховом противник тоже контратакует, пытаясь остановить наше продвижение. Расширяя основание клина с острием в Рождественском, бойцы освободили Бойково. Идут бои за Верхнюю Терсу, а у самого Днепра — за Речное и Веселянку. Не исключена и активизация на Харьковщине — наступление в обход Большого Бурлука может перевести это направление из второстепенных в главные.

Тем временем в России допустили полное освобождение ДНР к концу 2026 года. По словам специалиста, ключевым препятствием остаётся Славянско-Краматорская агломерация. Этот укрепрайон считался одним из самых мощных в так называемом Восточном вале, который Украина строила долгие годы.