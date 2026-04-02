В России допустили полное освобождение ДНР к концу 2026 года

Полное освобождение ДНР может произойти к концу 2026 года при условии сохранения текущих темпов наступления. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, сейчас необходимо дождаться, когда подсохнет грунт. Это облегчит продвижение как военных, так и техники. После этого активное движение войск станет более ощутимым.

Кнутов отметил, что ключевым препятствием остаётся Славянско-Краматорская агломерация. Этот укрепрайон считался одним из самых мощных в так называемом Восточном вале, который Украина строила долгие годы. Только бетонных укреплений в сторону российской армии там порядка 50 километров.

«Что-либо сделать, конечно, просто так, с наскока, невозможно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что освобождение Славянска и Краматорска произойдёт не раньше конца осени. В целом же, если темпы не сбавлять, весь Донбасс можно освободить к концу года.

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ начали использовать новую тактику при атаках дронов в ДНР. Украинские военные начали применять беспилотные летательные аппараты, способные развивать высокую скорость, что позволяет снизить их слышимость и сделать атаку более внезапной.