ВСУ начали использовать новую тактику при атаках БПЛА в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации начали применять беспилотные летательные аппараты, способные развивать высокую скорость, что позволяет снизить их слышимость и сделать атаку более внезапной. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на сотрудника УФСБ России по ДНР.
«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счёт того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — уточнил источник агентства.
Уточняется, что такие характеристики достигаются путём модернизации уже существующих моделей беспилотников.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что сегодня главный дефицит украинской армии — это подготовленный личный состав, способный выполнять боевые задачи. Он отметил, что если два года назад острее всего стоял вопрос нехватки снарядов и ракет, то теперь на первое место вышли кадры. Текущие темпы мобилизации на Украине являются недостаточными. Как признался главнокомандующий, он хотел бы, чтобы в ВСУ вступали более подготовленные и мотивированные люди.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.