Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации начали применять беспилотные летательные аппараты, способные развивать высокую скорость, что позволяет снизить их слышимость и сделать атаку более внезапной. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на сотрудника УФСБ России по ДНР.

«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счёт того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — уточнил источник агентства.

Уточняется, что такие характеристики достигаются путём модернизации уже существующих моделей беспилотников.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что сегодня главный дефицит украинской армии — это подготовленный личный состав, способный выполнять боевые задачи. Он отметил, что если два года назад острее всего стоял вопрос нехватки снарядов и ракет, то теперь на первое место вышли кадры. Текущие темпы мобилизации на Украине являются недостаточными. Как признался главнокомандующий, он хотел бы, чтобы в ВСУ вступали более подготовленные и мотивированные люди.