Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 03:10

ПВО «Запада» сбила 78 квадрокоптеров и десятки БПЛА ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Подразделения ПВО группировки «Запад» за сутки уничтожили десятки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что основная нагрузка пришлась на мобильные огневые группы и расчёты ПВО. По его словам, удары наносились по различным типам воздушных целей, включая тяжёлые квадрокоптеры и беспилотники самолётного типа.

«Расчётами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, семь барражирующих боеприпасов и 78 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.

Также в Минобороны сообщили о ситуации в зоне ответственности группировки «Восток». Там, по словам офицера пресс-центра Михаила Герасимова, украинская сторона потеряла 25 беспилотников самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. Он добавил, что расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по позициям ВСУ.

Сырский признал, что ВСУ больше всего не хватает людей, готовых воевать
Сырский признал, что ВСУ больше всего не хватает людей, готовых воевать

Ранее российский военнослужащий Фадис Салихов помог уничтожить бронетранспортёр и четырёх военнослужащих ВСУ. Он вёл разведку с помощью беспилотника. В ходе наблюдения солдат обнаружил бронетранспортёр, который доставлял личный состав на позиции. Салихов передал координаты на командный пункт и корректировал огонь артиллерии. После удара техника и находившиеся в ней военнослужащие были уничтожены.

Антон Голыбин
