Подразделения ПВО группировки «Запад» за сутки уничтожили десятки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что основная нагрузка пришлась на мобильные огневые группы и расчёты ПВО. По его словам, удары наносились по различным типам воздушных целей, включая тяжёлые квадрокоптеры и беспилотники самолётного типа.

«Расчётами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, семь барражирующих боеприпасов и 78 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.

Также в Минобороны сообщили о ситуации в зоне ответственности группировки «Восток». Там, по словам офицера пресс-центра Михаила Герасимова, украинская сторона потеряла 25 беспилотников самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. Он добавил, что расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по позициям ВСУ.

Ранее российский военнослужащий Фадис Салихов помог уничтожить бронетранспортёр и четырёх военнослужащих ВСУ. Он вёл разведку с помощью беспилотника. В ходе наблюдения солдат обнаружил бронетранспортёр, который доставлял личный состав на позиции. Салихов передал координаты на командный пункт и корректировал огонь артиллерии. После удара техника и находившиеся в ней военнослужащие были уничтожены.