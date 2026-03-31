Российский военнослужащий Фадис Салихов помог уничтожить бронетранспортёр и четырёх солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе удара российских артиллеристов вражеский бронетранспортёр и четыре военнослужащих ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рядовой вёл разведку с помощью беспилотника. Он обнаружил бронетранспортёр, который доставлял личный состав на позиции, после чего передал координаты на командный пункт. Затем он корректировал огонь артиллерии до поражения цели.

Также сообщается о действиях штурмового подразделения, в составе которого действовал ефрейтор Евгений Минлин. Бойцы прорвали оборону и закрепились на занятых позициях. Противник попытался вернуть контроль над участком при поддержке артиллерии и миномётов. В ходе ближнего боя российские военные уничтожили до десяти солдат ВСУ. После корректировки огня артиллерии противник отошёл.

Ранее российские войска зажали украинскую группировку в огневой мешок на подступах к Славянску. Об этом сообщали источники в силовых структурах. Речь шла о районе Николаевки, где противник оказался под огневым контролем сразу с нескольких направлений. Позиции ВСУ простреливаются, возможности для манёвра ограничены. Отмечалось, что давление усиливается со стороны недавно занятых рубежей. Подразделения ВСУ несут потери и вынуждены отступать с отдельных участков.