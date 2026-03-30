Обстановка для украинских подразделений в районе населённого пункта Николаевка под Славянском стала сложной. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Николаевке противник уже находится в огневом мешке. В том числе и со стороны недавно освобождённой Брусовки к северу от населённого пункта», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о территории, находящейся на подступах к Славянску с восточной стороны.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. Он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточённое сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение.