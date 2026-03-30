Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 09:01

ВС РФ зажали украинскую группировку в «огневой мешок» на подступах к Славянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обстановка для украинских подразделений в районе населённого пункта Николаевка под Славянском стала сложной. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Николаевке противник уже находится в огневом мешке. В том числе и со стороны недавно освобождённой Брусовки к северу от населённого пункта», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о территории, находящейся на подступах к Славянску с восточной стороны.

ВСУ за сутки потеряли 24 блиндажа с военными из-за действий Южной группировки

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. Он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточённое сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar