ВСУ за сутки потеряли 24 блиндажа с военными из-за действий Южной группировки

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск составили 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Такой информацией поделился глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 17 антенн связи и БПЛА, наземный робототехнический комплекс. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 24 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 5 беспилотников противника», — поведал Астафьев.

Ранее стали известны подробности удара двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиационной базе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Обе ракеты поразили защищённые подземные объекты — арочные укрытия со складами и бункер, связанный с управлением авиацией. Характер последствий указывает на попадание именно в «глубокие» цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация, — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищённых хранилищ.

Виталий Приходько
