29 марта, 16:04

Удар «Кинжалов» вызвал 40-минутный подземный ад в Староконстантинове

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Стали известны подробности удара двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиационной базе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Обе ракеты поразили защищённые подземные объекты — арочные укрытия со складами и бункер, связанный с управлением авиацией, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Характер последствий указывает на попадание именно в «глубокие» цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация, — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищённых хранилищ. Реакция также показательная. К месту удара было направлено до 10 машин скорой помощи, дополнительно зафиксирован подъём эвакуационных вертолётов», — написал он в Telegram-канале.

Это может говорить о потерях среди обслуживающего персонала и командного состава, полагает Лебедев. Староконстантинов давно считается одним из ключевых авиационных объектов Украины, доставшихся ей в наследство от Советского Союза. База имеет бетонную взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, железобетонные укрытия для самолётов и развитую подземную инфраструктуру. В 2021 году авиабазу переоборудовали под стандарты НАТО, и сейчас с неё выполняют боевые вылеты истребители F-16, Mirage и Су-27.

ВС России уничтожили склад украинских крылатых ракет «Фламинго»
ВС России уничтожили склад украинских крылатых ракет «Фламинго»

Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по ключевой авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, которая используется для базирования натовских самолётов. Атака произошла вечером 28 марта и пришлась по объектам неподалёку от Староконстантинова. Целями стали защищённые сооружения: подземные коммуникации, арочные укрытия с боеприпасами, а также укреплённый командный бункер, откуда управляли авиацией.

Юлия Сафиулина
