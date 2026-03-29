Удар «Кинжалов» вызвал 40-минутный подземный ад в Староконстантинове

Стали известны подробности удара двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиационной базе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Обе ракеты поразили защищённые подземные объекты — арочные укрытия со складами и бункер, связанный с управлением авиацией, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Характер последствий указывает на попадание именно в «глубокие» цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация, — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищённых хранилищ. Реакция также показательная. К месту удара было направлено до 10 машин скорой помощи, дополнительно зафиксирован подъём эвакуационных вертолётов», — написал он в Telegram-канале.

Это может говорить о потерях среди обслуживающего персонала и командного состава, полагает Лебедев. Староконстантинов давно считается одним из ключевых авиационных объектов Украины, доставшихся ей в наследство от Советского Союза. База имеет бетонную взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, железобетонные укрытия для самолётов и развитую подземную инфраструктуру. В 2021 году авиабазу переоборудовали под стандарты НАТО, и сейчас с неё выполняют боевые вылеты истребители F-16, Mirage и Су-27.

