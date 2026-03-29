ВС РФ ударили по авиабазе ВСУ в Староконстантинове, где базируются F-16 и Mirage

Российские военные нанесли удар по ключевой авиабазе украинских сил в Хмельницкой области, где базируются самолёты стран НАТО. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он сообщил, что вечером 28 марта ракетный удар пришёлся по авиабазе неподалёку от Староконстантинова в Хмельницкой области. По словам подпольщика, ВС РФ целились в хорошо укреплённые объекты: подземные коммуникации, арочные укрытия для хранения боеприпасов и усиленный бункер, откуда осуществлялось руководство полётами авиации.

Лебедев пояснил, что именно с этого аэродрома систематически поднимаются в воздух F-16, Mirage и Су-27 — интенсивность полётов достигает десяти боевых вылетов ежесуточно. Помимо этого, собеседник агентства отметил, что спустя 40 минут после взрыва на объекте зафиксировали вторичную детонацию. К месту происшествия подъехало около десятка карет скорой помощи, а также прилетел вертолёт для эвакуации пострадавших.