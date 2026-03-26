ВС РФ поразили цех производства безэкипажных катеров ВСУ

За минувшие сутки ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ, сообщило Минобороны. Также целями наших войск стали пункты временной дислокации противника, в том числе иностранных наёмников, в 153 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, <...> пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов», — сказали в министерстве.

Ранее Ростех передал в войска универсальную бронированную инженерную машину, которая способна выполнять задачи, ранее требовавшие сразу трёх разных машин. Новая техника стоит на вооружении инженерного подразделения.