ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники

На вооружение инженерных войск ВС РФ поступила универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), разработанная концерном «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новая техника, не имеющая аналогов по совокупности характеристик, способна выполнять задачи, которые ранее требовали применения сразу трёх специализированных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Как подчеркнул индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, предприятие в полном объёме выполняет гособоронзаказ, обеспечивая основную долю поставок для нужд специальной военной операции, при этом работа над перспективными образцами не останавливается.

«Принятие УБИМ на вооружение подтверждает потребность армии в таких машинах — проходимых, мощных, хорошо защищённых. Добавлю, что за последнее время «Уралвагонзавод» также передал Минобороны России инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все это — современные инженерные средства, которые помогают приблизить победу», — сказал Оздоев.

На «Уралвагонзаводе» отметили, что расширение линейки продукции стало возможным благодаря отлаженным производственным процессам и стабильным поставкам боевых машин в войска. Конструкторы учли опыт применения подобной техники в различных вооружённых конфликтах. УБИМ призвана существенно повысить эффективность инженерных подразделений, особенно на переднем крае, и станет ключевым средством для прорыва оборонительных рубежей и сопровождения наступательных операций.

Функционал новой машины охватывает широкий спектр инженерных задач. Она способна прокладывать колонные пути, оборудовать съезды и выезды на крутых склонах рек и оврагов, расчищать дорожное полотно от снежных заносов и прокладывать маршруты по целине, в том числе в условиях радиоактивного заражения. Кроме того, УБИМ эффективно справляется с проделыванием проходов в завалах из камня и леса, ликвидирует рвы, воронки и овраги, валит деревья, а также укладывает дорожные покрытия для преодоления труднопроходимых участков.

Машина создана на базе танка Т-90М «Прорыв» и оснащена двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Экипаж УБИМ включает командира, механика-водителя и трёх сапёров. Впервые действующий образец был представлен публике на Международном военно-техническом форуме «Армия» в 2018 году.

