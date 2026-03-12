«Ростех» сообщил о создании дальнобойного барражирующего боеприпаса

В России разработан новый барражирующий боеприпас большой дальности. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». По информации компании, беспилотник предназначен для поражения военных объектов в глубоком тылу противника.

«Беспилотник оснащён надёжным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров. При этом дрон обладает высокой скоростью и манёвренностью», — указано в сообщение.

Управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем «Ростеха» Борис Подольный сообщил, что новый дрон имеет форм-фактор «дельта» и сейчас проходит испытания. Он также устойчив к помехам радиоэлектронной борьбы и может управляться на любой доступной дистанции благодаря защищенному каналу связи.

Ранее «Ростех» передал войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта спецоперации.