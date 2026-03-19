Не сбить и не заглушить: «Ростех» раскрыл детали о работе «Торнадо-С» в зоне СВО

Боеприпасы, входящие в комплекс реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», сохраняют заявленную точность даже в условиях мощного противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Об уникальных характеристиках вооружения рассказали в телеграм-канале госкорпорации «Ростех».

Установка способна наносить удары на предельные дальности — снаряды уходят буквально за горизонт, уничтожая скопления техники, укреплённые районы и пункты управления.

При этом, как подчеркнули в «Ростехе», система сочетает высокую мощь с исключительной точностью. Такой эффект достигается благодаря применению управляемых реактивных снарядов и современных систем наведения, которые продолжают штатно работать даже в условиях активного противодействия средствам РЭБ.

«"Торнадо-С" сохраняет точность хирургического инструмента, даже если РЭБ "говорит под руку"», — отмечено в тексте.

Как уточнили в корпорации, система способна закладывать уникальную траекторию и цель для каждого боеприпаса в отдельности. Такая техника создавалась для ликвидации скоплений живой силы и техники, а также для ударов по тактическим ракетам, средствам ПВО и оборонным заводам.

Ранее сообщалось, что «Ростех» передал российским войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта СВО.