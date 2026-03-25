В польский Жешув, расположенный в непосредственной близости от украинской границы, экстренно прибыли ещё три воздушных судна с отключёнными транспондерами. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», борта включили системы опознавания только на подходе к аэропорту.

По предварительным данным, речь может идти о медицинской авиации, задействованной в эвакуации раненых из приграничной зоны. Активность в польском городе совпала по времени с сообщениями о серии скоординированных ударов российской армии, целями которых, по имеющейся информации, стали управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.

«Скрытный характер возможной эвакуации может косвенно указывать на серьёзные потери среди руководящего состава или иностранных советников, которые находились на объектах в момент удара... Тот ли это намёк, о котором говорили российские дипломаты после удара крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на территории приземлялись медицинские самолёты из Австрии, Германии и Норвегии, включая Boeing 737, переоборудованный в «летающий госпиталь». Жешув с начала конфликта превратился в ключевой перевалочный узел НАТО у украинских границ. Заслуженный военный лётчик РФ считает, что такая концентрация спецбортов может использоваться для эвакуации тяжелораненых иностранных военных. По его оценке, в один борт помещается до 40 лежачих и 10 сидячих пациентов.