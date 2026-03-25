Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 11:42

Три медицинских самолёта тайно прилетели в Польшу на фоне ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MC MEDIASTUDIO

В польский Жешув, расположенный в непосредственной близости от украинской границы, экстренно прибыли ещё три воздушных судна с отключёнными транспондерами. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», борта включили системы опознавания только на подходе к аэропорту.

По предварительным данным, речь может идти о медицинской авиации, задействованной в эвакуации раненых из приграничной зоны. Активность в польском городе совпала по времени с сообщениями о серии скоординированных ударов российской армии, целями которых, по имеющейся информации, стали управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.

«Скрытный характер возможной эвакуации может косвенно указывать на серьёзные потери среди руководящего состава или иностранных советников, которые находились на объектах в момент удара... Тот ли это намёк, о котором говорили российские дипломаты после удара крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

«Летающий госпиталь» прибыл в Жешув за американскими офицерами, заявил военэксперт
Напомним, что ранее на территории приземлялись медицинские самолёты из Австрии, Германии и Норвегии, включая Boeing 737, переоборудованный в «летающий госпиталь». Жешув с начала конфликта превратился в ключевой перевалочный узел НАТО у украинских границ. Заслуженный военный лётчик РФ считает, что такая концентрация спецбортов может использоваться для эвакуации тяжелораненых иностранных военных. По его оценке, в один борт помещается до 40 лежачих и 10 сидячих пациентов.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar