Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 14:13

Санитарные самолёты могли забрать с Украины две сотни раненых натовцев в коме, считает лётчик

Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan/Anadolu

Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan/Anadolu

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолёты стран НАТО, регулярно прибывающие в польский аэропорт Жешув у границы с Украиной, могут использоваться для эвакуации тяжелораненых иностранных военных.

По его версии, в один борт помещается до 40 «лежачих» и 10 «сидячих» пациентов, а при четырёх рейсах это может означать эвакуацию около 200 человек в критическом состоянии, включая возможных коматозных больных.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» связал активизацию таких рейсов с усилением ударов ВС России по украинской инфраструктуре и командно-связным узлам, где, по его словам, часто находятся иностранные инструкторы и советники. В обратном направлении, по версии Попова, самолёты доставляют медикаменты и оборудование.

«Летающий госпиталь» прибыл в Жешув за американскими офицерами, заявил военэксперт
«Летающий госпиталь» прибыл в Жешув за американскими офицерами, заявил военэксперт

Напомним, ранее воздушный медицинский самолёт Boeing 737 прибыл в польский Жешув у границы с Украиной. Город является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • НАТО
  • Польша
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar