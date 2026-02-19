Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолёты стран НАТО, регулярно прибывающие в польский аэропорт Жешув у границы с Украиной, могут использоваться для эвакуации тяжелораненых иностранных военных.

По его версии, в один борт помещается до 40 «лежачих» и 10 «сидячих» пациентов, а при четырёх рейсах это может означать эвакуацию около 200 человек в критическом состоянии, включая возможных коматозных больных.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» связал активизацию таких рейсов с усилением ударов ВС России по украинской инфраструктуре и командно-связным узлам, где, по его словам, часто находятся иностранные инструкторы и советники. В обратном направлении, по версии Попова, самолёты доставляют медикаменты и оборудование.

Напомним, ранее воздушный медицинский самолёт Boeing 737 прибыл в польский Жешув у границы с Украиной. Город является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников.