Армия ответила на террористические атаки ВСУ разносом военных объектов на Украине

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также аэродромы, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, под удары попали цеха по производству дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия. В Минобороны также сообщили о поражении пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.