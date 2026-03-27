Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 09:38

Армия ответила на террористические атаки ВСУ разносом военных объектов на Украине

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине

Российский военнослужащий. Обложка © РИА Новости / Станислав

Российский военнослужащий. Обложка © РИА Новости / Станислав

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также аэродромы, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, под удары попали цеха по производству дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия. В Минобороны также сообщили о поражении пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Новости СВО, ВС РФ взяли Шевляковку и создают плацдарм под Великим Бурлуком, ВСУ теряют высоты в Донбассе, Пентагон готов бросить Киев, 27 марта

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по цеху по производству дистанционно управляемых катеров ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований, включая места размещения иностранных наёмников, в 153 районах. В ведомстве уточнили, что поражению подверглись объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты управления и стартовые площадки беспилотников.

Анастасия Никонорова
