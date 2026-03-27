Новости СВО, ВС РФ взяли Шевляковку и создают плацдарм под Великим Бурлуком, ВСУ теряют высоты в Донбассе, Пентагон готов бросить Киев, 27 марта

Российские войска наступают в Харьковской и Сумской областях, в ДНР идут бои на подступах к Славянску и Краматорску, Украина ударила по электростанции в Эстонии — дайджест Life.ru. 26 марта, 21:07 Российские войска создают буферную зону на границе с Белгородской областью и обходят Константиновку. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Курская область, 27 марта

На границе с Курской областью российские войска уничтожили личный состав 103-й бригады Территориальной обороны. Украинские боевики понесли потери у Рогозного и села Волфино.

Развивается наступление ВС РФ в Сумской области. В Шосткинский район Киев направил подразделения 33-го штурмового полка. Они должны воздействовать на военных 210-го полка, которые отказываются отправляться на передовую. Кроме того, им поручена работа с местным населением. Штурмовикам необходимо убедить жителей не эвакуироваться на территорию России.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли более 150 человек, а также американскую бронемашину HMMWV, САУ «Богдана», гаубицы «Богдана-Б», Д-30 и М-109, а также станцию РЛС RADA.

В 116-й бригаде Теробороны вспышка туберкулёза. Заразил своих побратимов мобилизованный. 101-я бригада потеряла одного военнослужащего, но не из-за палочки Коха. Его задержали сотрудники полиции. Оказалось, что дезертир, которого ранее насильно отправили в войска, жестоко расправился со своей бабушкой.

Харьковская область, 27 марта

Бойцы группировки «Север» продолжают расширять буферную зону у Белгородской области. Штурмовики 83-го мотострелкового полка 69-й дивизии освободили село Шевляковка.

— Из Шевляковки около трёх километров на юг до трассы Т2104, идущей на Великий Бурлук. Если занять этот ключевой для ВСУ логистический хаб, то удастся обрезать снабжение группировки противника, пытающейся отбить Купянск. Это резко облегчит задачи нашего «Запада», удерживающего город под постоянными контратаками, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор считает, что ВС РФ создают новый плацдарм на территории противника.

Донецкая Народная Республика, 27 марта

Военный корреспондент Павел Кукушкин в эфире Первого канала сообщил, что российские войска обходят с северо-востока Константиновку и вдоль трассы М3 приближаются к Славянску и Краматорску.

— Войска 3-й армии группировки «Юг» сейчас активно давят на Рай-Александровку. Это крупный посёлок, который был логистическим центом сначала на Северском направлении, а с освобождением Северска он стал серьёзным укрепом для вэсэушников на подходах к Славянску, — отметил Кукушкин.

По словам военкора, Рай-Александровка — это самая высокая точка к востоку от Славянска. Ещё одна высота, за которую идут бои, это Голубовка. От этого населённого пункта 17 километров до Краматорска и 25 до Дружковки. На такой дистанции могут работать операторы БПЛА.

Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить войска с территории Донбасса, что позволило бы завершить вооружённый конфликт. Об этом уже просит не только Москва, но и Вашингтон, причём Штаты готовы в обмен на уход дать гарантии безопасности.

— Наши фортификационные сооружения в Донбассе являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие, — заявил глава киевского режима в интервью изданию Le Monde.

Карта СВО на 27 марта 2026 года





Переговоры по Украине: решения нет

Москва и Киев до сих не продвинулись в территориальном вопросе. Для России важно получить всю территорию Донбасса, а Зеленский, как уже было сказано, не желает выводить войска с этой земли.

— С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор, — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США напомнил, что боевые действия на Украине — это не война США, но он хочет её закончить.

— Я хотел бы, чтобы прекратилось убийство всех этих молодых людей, — сказал Трамп.

США готовятся бросить Украину: Ближний Восток в приоритете

Источники The Washington Post утверждают, что в Пентагоне рассматривают вопрос перераспределения военной помощи. Украина может остаться ни с чем, а всё пойдёт на Ближний Восток, где США увязли в войне против Ирана. В первую очередь речь идёт о боеприпасах для ПВО. Заряжать нужно Patriot и THAAD. Вооружение закупалось европейцами в рамках программы PURL.

— Они стремительно расходуют боеприпасы, и поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько ещё они смогут поставлять в рамках этой инициативы, — сказал в беседе с The Washington Post один из дипломатов.

Ещё один собеседник заявил, что сейчас идёт обсуждение по вопросу количества боеприпасов, которые можно передать Украине. Пока же окончательное решение не принято.

Дипломатическая неразбериха от Латвии: найден виновник налёта на Прибалтику

Уникальный случай произошёл во взаимоотношениях России и Латвии. Министерство иностранных дел прибалтийской республики выразило протест поверенному России из-за пролёта БПЛА.

— Полномочный секретарь Посольства Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел, которому был выражен категорический протест и внесена нота в связи с прибытием беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии, — заявили в ведомстве.

Может показаться, что дрон был из России, но нет. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подтвердила, что упавший БПЛА прилетел с Украины.

Это не единственный случай, когда украинские беспилотники поражают объекты в Прибалтике. В Эстонии БПЛА столкнулся с трубой электростанции в Аувере. В полиции изучили обломки и пришли к выводу, что дрон был украинский.

