ВС России уничтожили склад украинских крылатых ракет «Фламинго»

Российские войска за сутки нанесли удары по хранилищу крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах. Данную информацию передали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо склада с ракетами, под удар попала авиатехника на украинских военных аэродромах, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места запуска беспилотников дальнего действия. В Минобороны подчеркнули, что эти объекты использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Всего поражены цели в 143 районах.

«Нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские разведчики нашли и уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Сумском направлении. Подразделения группировки «Север» в ходе разведывательно-огневых мероприятий также ликвидировали огневые точки противника. Кроме того, были уничтожены места отдыха и скопления личного состава украинской армии. Благодаря слаженным действиям бойцов удалось нанести эффективный огневой урон выявленным целям.