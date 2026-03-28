Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер и подводный аппарат ВСУ
Российский военнослужащий в море.
Российские военнослужащие Черноморского флота ликвидировали безэкипажный катер и автономный подводный аппарат Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что морские цели были обнаружены и уничтожены в ходе планового патрулирования. Операция проведена штатными средствами поражения.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по цеху, где производились дистанционно управляемые катера Вооружённых сил Украины. В ведомстве уточнили, что в ходе операции также были поражены пункты временной дислокации противника, включая места размещения иностранных наёмников. Удары нанесены по 153 районам. Все цели поражены.
