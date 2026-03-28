Новости СВО, ВС РФ замыкают котел у Красного Лимана и штурмуют Белицкое, ВСУ бегут в Сумской области, Киев остался без топлива, 28 марта

Российские войска наступают в ДНР и Сумской области, украинские подразделения экономят дизель из-за конфликта на Ближнем Востоке, удары по российской нефтяной инфраструктуре вызвали обратный эффект — дайджест Life.ru. 27 марта, 21:07 ВС РФ берут под контроль север ДНР, а ВСУ остаётся без топлива. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Мирный

Курская область, 28 марта

К границе Курской области переброшено украинское формирование, которое должно было уехать на Ближний Восток. По данным группировки «Север», специалисты из подразделения ГУР Украины «Шаманбат» отправлены на Сумщину, чтобы стабилизировать обстановку. Стабилизировать есть что. ВС РФ продвигаются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

Около Новодмитровки боевики из 119-й бригады Территориальной обороны покинули свои позиции после того, как по ним отработала российская артиллерия.

За сутки численный состав украинских войск сократился на более чем 150 человек. Также в Сумской области и курском приграничье противник потерял американскую гаубицу М-114, миномёты, БПЛА, пикапы и квадроциклы.

Специалисты войск БПС «Геранью» поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Думовка Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 28 марта

В Донецкой Народной Республике российские войска заняли большую часть Белицкого. Наши военные уже и на юге, и на востоке населённого пункта. В населённый пункт с нашей стороны поступают дополнительные силы для окончательного разгрома ВСУ.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о продвижении наших войск на севере ДНР. У Красного Лимана противник отступает в сторону Старого Каравана и Брусовки. На этом же участке фронта разрушена плотина в районе Райгородка. Через эту переправу шло снабжение подразделений ВСУ, воющих у села Диброва. Военный корреспондент Павел Кукушкин считает, что как раз здесь противник может попасть в окружение.

— У них крайне сложная на данный момент ситуация с обеспечением. Если в ближайшее время краснолиманский гарнизон ВСУ не предпримет оттуда попыток выходить, то в ближайшее время там пахнет котлом, — отметил Кукушкин.

Карта СВО на 28 марта 2026 года





Без топлива и денег: прогноз по Украине

Если первыми отголосками войны на Ближнем Востоке для Украины было сокращение военной помощи, прозвучал второй звонок. Теперь проблемы с топливом. Сейчас в приоритете по обеспечению украинские подразделения, находящиеся на передовой.

— Наши танки и прочая техника не передвигаются много, поэтому отправлять нам дизельное топливо менее приоритетно, чем, скажем, другим подразделениям, — сообщил Politico один из военнослужащих.

Издание Bloomberg выступило с ещё более печальными новостями для Украины. Летом у Киева могут закончиться деньги на ведение боевых действий.

— У Киева достаточно средств только для покрытия расходов до июня, согласно оценкам, предоставленным как внутренними, так и иностранными официальными лицами, которые на условиях анонимности обсуждали конфиденциальную информацию, — говорится в материале.

На киевский режим навалилось сразу несколько проблем. Венгрия блокирует выделение 90 миллиардов евро, Международный валютный фонд пока тоже не выделил пакет помощи, а страны НАТО не хотят вкладываться в программу PURL, через которую шла закупка вооружения из США.

Удары по нефтяной промышленности: кому Киев делает хуже

Украина атаковала российскую нефтяную промышленность. В частности, пострадали порты, из которых чёрное золото шло в другие страны. Вероятно, в Киеве считали, что так смогут сократить прибыль Москвы, но просчитались. Британское издание The Spectator пообщалось со специалистами и выяснило, что атаки могут иметь обратный эффект.

Исследователь Центра анализа европейской политики Александр Коляндр объяснил, что с 2024 года в российский бюджет средства поступают не только после продажи нефти, а ещё и в момент её извлечения. Тогда был введён так называемый налог на добычу. Получается, что после ударов нефти становится меньше, что повышает ценник. Эксперт объяснил, что снижение количества поставок компенсируется ценой. После начала конфликта на Ближнем Востоке спрос на российскую нефть повысился, как и цена. В ряде случаев ею торгуют без скидки.

— У нас не было вопросов, касающихся отсутствия спроса на наши нефть и нефтепродукты. Это же вопрос, по сути, дисконта и рыночных, конкурентных отношений. Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, и по отдельным направлениям теперь идёт даже с премией, — рассказал вице-премьер Александр Новак.

Ранее США сняли санкции с российской нефти, что позволило беспрепятственно торговать ею по всему миру.

Авторы Даниил Черных