Разведчики «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения повседневных боевых задач разведывательные подразделения группировки войск «Север» в результате проведённых разведывательно-огневых мероприятий обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, огневые точки, а также места отдыха и скопления личного состава противника», — информировали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что слаженные действия разведчиков армейского корпуса позволили нанести эффективное огневое поражение выявленным целям, нарушить систему управления и логистику противника, а также снизить его боевой потенциал на Сумском направлении.

