Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходившие обучение в Польше, понесли серьёзные потери после первых же столкновений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Во вновь сформированной 160-й ОМБр ВСУ, укомплектованной военнослужащими, проходившими подготовку в Польше, после первых боев понесли значительные потери», — заявил источник. По его словам, бойцы испытывают острый дефицит снаряжения и обращаются к волонтёрам за поддержкой.

Ранее военный эксперт сообщил, что Вооружённые силы Украины несут катастрофические потери в Константиновке. Логистика противника в городе нарушена. Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку пополам.