Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Константиновке, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Логистика противника в городе нарушена.

Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку в Константиновке пополам. Вооружённые силы Российской Федерации пробили оборону с востока и расширяют зону контроля.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что киевские власти прибегают к любым методам, включая удержание захваченных мирных жителей, с целью последующего обмена на украинских боевиков. По словам главы государства, Киев до сих пор удерживает некоторых гражданских лиц, которых насильственно утащили из Курской области.