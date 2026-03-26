Курская область, 26 марта

Армия России ведёт бои на границе Курской области. Боевики не пытаются зайти на территорию России, но стараются выбить наши подразделения с занятых позиций. В Сумской район киевское командование перебросило мобилизованных солдат 47-й и 158-й бригад. Они уже успели понести потери.

В общей сложности за сутки противник потерял в Сумской области более 160 человек. Уничтожены БМП M2 Bradley, САУ «Богдана» и гаубица Д-30, станция РЭБ и израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, квадроцикл, грузовики и БПЛА.

Жители Сум по-прежнему не принимают присутствия ВСУ в городе. Боевики 158-й бригады пожаловались в региональную администрацию на повышение аренды на жильё. Доходит до того, что плату увеличивают в четыре раза. И здесь, вероятно, хозяева недвижимости хотят покрыть возможные убытки, так как в дом, заселённый вэсэушниками, может прилететь.

Похоже, в ВСУ умеют считать деньги — и не только при оплате жилья. 31-летний военный из 103-й бригады Территориальной обороны продал свой пулемёт за 84,5 тысячи гривен. Его задержали. Теперь молодому человеку грозит до семи лет тюрьмы.

Расчёт САУ «Гиацинт-С» группировки «Центр» уничтожил пункты управления вражескими БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ.

Донецкая Народная Республика, 26 марта

В Донецкой Народной Республике бойцы Южной группировки войск освободили Никифоровку. Наступление на этом участке фронта идёт в сторону Славянска и Краматорска.

— До Краматорска отсюда — порядка 20 километров по прямой. В пяти километрах к северо-западу от Никифоровки — крупное село Рай-Александровка, занимающее положение на важном перекрёстке. Его потеря нарушит логистику ВСУ на этом участке фронта, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Рай-Александровка важна ещё и тем, что она находится на высоте относительно Славянска. Её взятие позволит наносить удары по противнику с удобных позиций, но необходимо учитывать, что ВСУ за долгие годы создали здесь серьёзный укрепрайон.

Венгрия оставляет Украину без газа: виновата «Дружба»

На Украине всё не как в песне — и «Дружба» крепкая сломалась. Во всяком случае, так утверждают функционеры киевского режима. Этот нефтепровод должен был обеспечивать Венгрию, но стал причиной обострения отношений.

— Пока Украина не поставляет нефть, она не получит газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищённые цены на бензин и сниженные цены на газ, — заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Политик сообщил, что голубое топливо, которое должно было быть поставлено на Украину, будет храниться в венгерских хранилищах. Стоит отметить, что из-за решения Орбана Незалежная теряет около половины всего газа, отправляемого ей.

На Украине говорят, что Венгрия потеряет от действий властей. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что в прошлом году Киев заплатил Будапешту за газ свыше одного миллиарда долларов. Кроме того, режим Зеленского успокаивает своих жителей тем, что отопительный сезон закончился, поэтому большой зависимости от Венгрии сейчас нет.

Россия и Украина близки к миру: новое заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление, касающееся вооружённого конфликта на Украине. Он уверен, что противоборствующие стороны близки к мирному соглашению.

— Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку. Я думаю, они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю, — утверждает Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии призывает разобраться с будущим статусом Украины.

— Единственный разумный шаг — пересмотреть нашу стратегию и сказать: «Хорошо, Украина снова стала буферной зоной». Если мы сможем это сделать — мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли и энергетики», — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Россия достигнет целей специальной военной операции.

Авторы Даниил Черных