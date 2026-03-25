На заседании Совета по культуре президент России Владимир Путин отметил, что киевские власти прибегают к любым методам, включая удержание захваченных мирных жителей Курской области, с целью последующего обмена на украинских боевиков.

«Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, пытаются их менять на военных. Они же не комбатанты — а им (в Киеве. — Прим. Life.ru) всё равно, они используют любые методы», — отметил российский лидер.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение призвать в ряды Вооружённых сил Украины до миллиона человек. Ужесточение мобилизационных процессов намерены провести в крупных городах. Речь, в частности, идёт о столице страны, где призывные мероприятия также будут усилены.