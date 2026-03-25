Зеленский собрался мобилизовать до миллиона украинцев в 2026 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский отдал распоряжение призвать в ряды ВСУ до миллиона человек. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на данные, полученные от собственных источников.
«Наши источники сообщали, что Зеленский поставил задачу мобилизовать до миллиона человек в 2026 году, теперь усиление мобилизации подают как справедливость» — сказано в тексте.
В Telegram-канале также добавили, что ужесточение мобилизационных процессов намерены провести в крупных городах. Речь, в частности, идёт о столице страны, где призывные мероприятия также будут усилены.
Ранее в Тернопольской области на западе Украины девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. В Шумском благочинии Кременецкого района работники ТЦК похитили пятерых священнослужителей, а также протодиакона и диакона.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.