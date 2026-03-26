Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 03:49

Зенитчики «Центра» под прикрытием «Ёлок» перехватили два снаряда HIMARS

Обложка © Wikipedia / U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia

В Минобороны России сообщили, что расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки «Центр» при поддержке дронов-перехватчиков «Ёлка» уничтожил два снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.

«Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. <...> Для обеспечения безопасности зенитных расчётов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками «Ёлка», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, после выполнения задачи расчёт ЗРК «Бук-М3» оперативно сменил огневую позицию, провёл мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, благодаря чему удалось исключить возможность ответного удара.

Военные «Запада» уничтожили БТР М113 и сорвали ротацию ВСУ под Харьковом

Ранее расчёты FPV-дронов группировки «Восток» ликвидировали сеть укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция прошла в Запорожской области. Противник оборудовал позиции укреплёнными блиндажами, соединёнными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепрайона были задействованы расчёты FPV-дронов. Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar