Расчёты БПЛА группировки «Запад» уничтожили технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) и сорвали ротацию подразделений противника. Боевую работу провели в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удар нанесли в Купянском районе.

«Расчёты БПЛА подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортёр М113, боевые бронированные машины и сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что операторы использовали FPV-дроны. Они поразили бронетранспортёр М113, боевые бронированные машины, разведывательный беспилотник и наземный робототехнический комплекс. Также военные нарушили логистику противника. Подразделения беспилотных систем, по данным ведомства, регулярно пресекают попытки подвоза личного состава, боеприпасов и техники.

Ранее расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» «Восточной» группировки войск ликвидировал пункты управления БПЛА Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Разведка с дронов выявила скрытые объекты противника в лесополосах. После уточнения координат артиллеристы нанесли серию ударов, в результате чего были уничтожены укрытия, оборудование и личный состав ВСУ. Определение мест дислокации операторов дронов осуществлялось по выносным антеннам и повторяющимся взлётам беспилотников на одном участке.