Расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» «Восточной» группировки войск ликвидировал пункты управления БПЛА Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом отчитались в Минобороны.

Отмечается, что разведка с дронов выявила скрытые объекты противника в лесополосах. После уточнения координат артиллеристы нанесли серию ударов, в результате чего были уничтожены укрытия, оборудование и личный состав ВСУ. Определение мест дислокации операторов дронов осуществлялось по выносным антеннам и повторяющимся взлётам беспилотников на одном участке.

Ранее военный блогер отметил трансформацию тактики ведения боевых действий, указав на возросшую интенсивность ударов обеих сторон по тыловой инфраструктуре противника. По его словам, украинские военные целенаправленно наносят удары по российским объектам нефтедобычи и переработки. Цель этих атак – нарушить логистику поставок нефти и лишить Россию возможности извлекать выгоду из текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей.