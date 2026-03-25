«Интенсивность будет только расти»: Военблогер Подоляка заявил о новом обострении в ходе СВО

Эксперты зафиксировали существенное усиление сопротивления в тылу на фоне проведения СВО. Военный блогер Юрий Подоляка отметил трансформацию тактики ведения боевых действий, указав на возросшую интенсивность ударов обеих сторон по тыловой инфраструктуре противника.

По словам Подоляки, украинские военные целенаправленно наносят удары по российским объектам нефтедобычи и переработки. Цель этих атак – нарушить логистику поставок нефти и лишить Россию возможности извлекать выгоду из текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей.

«У противника задача (...) очевидна — вынос наших возможностей по отгрузке нефти. Чтобы тем самым мы не смогли воспользоваться удобной конъюнктурой на мировом рынке», — заявил Подоляка.

Он высказал предположение о тенденции к усилению интенсивности тыловых атак в обозримом будущем.

А ранее были названы страны НАТО, с территории которых ВСУ могли атаковать Ленобласть минувшей ночью. По словам экспертов, такие пробы важны не только для Киева, но и для самого альянса, ведь политики различных стран НАТО откровенно заявляют, что к 2030 году они подготовятся и всё-таки нанесут удар по России.