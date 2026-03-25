Комментируя атаку ВСУ на Кронштадт, в Госдуме заявили о планомерном уничтожении нацистских и фашистских сил. Первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru подчеркнул, что война — это не обмен ударами, а тяжёлая ежедневная работа. Он отметил, что наши солдаты на фронте методично отвечают на атаки по российским городам, шаг за шагом освобождая земли от нацистов.

Война — это не игра в пинг-понг, не обмен ударами, а каждодневная тяжёлая работа. На атаки по российским городам ежедневно, планомерно и методично отвечают наши солдаты на линии фронта, которые освобождают оккупированную нацистами землю пядь за пядью. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне

Журавлёв предсказал, что по мере приближения к финалу противник будет становиться всё более ожесточённым, подобно загнанной в угол крысе. Он также подтвердил, что эти обстрелы прекратятся лишь с полным разгромом нацистского режима в Киеве.

«Понятно, что чем ближе конец, тем враг будет всё более злым и кровавым, как крыса, загнанная в угол», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте зафиксированы последствия налёта беспилотников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что над городом сработала система противовоздушной обороны. Удар был купирован, однако инцидент не обошёлся без последствий для гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков или взрывной волны пострадало остекление в ряде жилых строений.