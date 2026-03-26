Расчёты FPV-дронов группировки «Восток» ликвидировали сеть укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция прошла в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Противник оборудовал позиции укреплёнными блиндажами, соединёнными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепрайона были задействованы расчёты FPV-дронов. Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений», — информировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после ударов по укреплениям часть военных ВСУ попыталась покинуть позиции. Их передвижение зафиксировали средствами наблюдения, после чего по противнику нанесли дополнительные удары беспилотниками.

Ранее военный эксперт сообщил, что Вооружённые силы Украины несут катастрофические потери в Константиновке. Логистика противника в городе нарушена. Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку пополам.