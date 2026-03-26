Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 03:40

FPV-дроны разнесли укрепрайон ВСУ и сорвали оборону в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Расчёты FPV-дронов группировки «Восток» ликвидировали сеть укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция прошла в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Противник оборудовал позиции укреплёнными блиндажами, соединёнными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепрайона были задействованы расчёты FPV-дронов. Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений», — информировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после ударов по укреплениям часть военных ВСУ попыталась покинуть позиции. Их передвижение зафиксировали средствами наблюдения, после чего по противнику нанесли дополнительные удары беспилотниками.

Проходившие подготовку в Польше боевики ВСУ понесли большие потери в первых боях

Ранее военный эксперт сообщил, что Вооружённые силы Украины несут катастрофические потери в Константиновке. Логистика противника в городе нарушена. Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку пополам.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar