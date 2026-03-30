Сводка СВО на 30 марта: Ковшаровка под контролем ВС РФ, в окрестностях Липцов зажали ВСУ, Зеленский обещает помощь Ближнему Востоку Оглавление Курская область, 30 марта Донецкая Народная Республика, 30 марта Харьковская область, 30 марта Карта СВО на 30 марта 2026 года Украинские дроны в Финляндии Турне Зеленского по монархии Персидского залива

Курская область, 30 марта

Украинские боевики переходят к обороне села Новодмитровка. Населённый пункт находится в зоне ответственности 14-го армейского корпуса ВСУ, где прошла проверка Генштаба киевского командования.

В Краснопольском районе солдаты группировки «Север» двигают противника от границ нашей страны. За сутки ожесточённых боёв Армия России продвинулась на этом направлении до 800 метров вглубь обороны противника.

— В Сумском районе без существенных изменений. В результате нашего комплексного огневого воздействия существенные потери понесли подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, — сообщает канал «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика, 30 марта

Российская армия наступает на Добропольском выступе. 150-я мотострелковая дивизия двигается в сторону Павловки, также идут бои в лесопосадках в окрестностях Кучерова Яра, пишет военный аналитик Анатолий Радов.

На участке у Белицкого ВС РФ — артиллерия, авиация и беспилотники — расчищают дорогу штурмовикам. Восточная часть города уже находится в «серой зоне».

— Западнее Родинского бойцы ВС РФ продолжают бои за шахту и продвигаются северо-западнее вдоль русла реки. В самом Родинском вражеские группы ещё присутствуют в некоторых высотках, — поделились авторы «Дневника десантника».

Харьковская область, 30 марта

ВС РФ освободили село Ковшаровка в Купянском районе. Крупный населённый пункт на 18 тысяч человек находится на левом берегу реки Оскол к югу от Купянска-Узлового.

— Противник лишился важного плацдарма к востоку от Оскола. Практически все остальные прибрежные населённые пункты Российская армия уже контролирует вплоть до Боровой. Вероятно, последнее село и станет следующей целью для группировки войск «Запад», — пишет военкор Александр Коц.

На Купянском направлении солдаты 6-й армии группировки «Запад» наступают со стороны Синьковки и ведут бои за Петропавловку. Юго-восточнее Купянска идёт сражение за Куриловку. Там наступают бойцы 352-го полка.

На севере Харьковской области наступают подразделения одноимённой группировки «Север». До 400 метров смогли продвинуться вглубь обороны противника солдаты ВС РФ на Волчанском направлении. В окрестностях Липцов наши штурмовики зачищают лесные массивы от ВСУ.

— На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике. В результате нашего огневого воздействия живая сила и техника противника уничтожены, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Украинские дроны в Финляндии

В полдень 29 марта на юго-востоке Финляндии разбились два неизвестных дрона. Позже ВВС страны сообщили, что один из беспилотников принадлежит Украине.

— Этот инцидент ещё раз подтверждает давние догадки, что как минимум часть маршрута украинских дронов пролегает через страны Прибалтики, — утверждает «Военная хроника».

Предположительно, в Финляндии упали дроны Ан-196 «Лютый». Один из беспилотников разбился к северу от Коуволы, а второй — восточнее от города. Коувол находится в 90 километрах от Выборга и примерно в 140 километрах от Усть-Луги. В последнем населённом пункте украинские дроны недавно атаковали объект энергетической инфраструктуры.

Турне Зеленского по монархии Персидского залива

На протяжении последних нескольких дней Владимир Зеленский совершает поездки по странам Персидского залива. По старой привычке президент Украины превращает официальные визиты в пафосные гастроли.

Зеленский успел опубликовать кадры с украинскими военными в Катаре и уверить граждан Незалежной в том, что постоянно получает информацию о ситуацию в стране, которой руководит.

Глава киевского режима подчеркнул, что украинские специалисты на Ближнем Востоке делают всё для противостояния иранским беспилотникам.

— Наши эксперты в Катаре провели общую оценку безопасности и возможностей государства для отражения воздушных атак. Украина всегда готова помочь тем, кто будет помогать нам, — сообщил Зеленский.

Авторы Артём Артёмов