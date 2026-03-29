Пушилин заявил о подходе ВС РФ к критически важному узлу обороны ВСУ у Славянска

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. В своем видеообращении, опубликованном в MAX, он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточенное сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение.

«Данный населённый пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперёд», — сказал Пушилин.

Глава ДНР заявил, что шансы ВСУ на удержание Красного Лимана стремительно сокращаются.

Параллельно с этим, российские бойцы добились продвижения в районе Нового Донбасса, что находится вблизи Доброполья – жизненно важного логистического центра Украины. А освобождение Никифоровки, по словам Пушилина, открывает путь для дальнейшего наступления на Славянском направлении. Интенсивные бои также развернулись в Белицком и в лесах под Святогорском.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по ключевой авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, которая используется для базирования натовских самолётов. Атака произошла вечером 28 марта и пришлась по объектам неподалёку от Староконстантинова. Целями стали защищённые сооружения: подземные коммуникации, арочные укрытия с боеприпасами, а также укреплённый командный бункер, откуда управляли авиацией.