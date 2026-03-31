Сводка СВО на 31 марта: ВС РФ окружили Луговское и взяли Новоосиново, ВСУ сдаются под ударами ФАБов, Зеленский просит перемирие Оглавление Курская область, 31 марта Запорожская область, 31 марта Харьковская область, 31 марта Донецкая Народная Республика, 31 марта Карта СВО на 31 марта 2026 года Зеленский предложил перемирие: сроки прекращения огня Армия России продвигается на восточном берегу реки Оскол и окружает Орехов, в Константиновке боевики ВСУ сдаются в плен, в Харькове мобилизуют женщин, Киев хочет остановить боевые действия на Пасху — дайджест Life.ru. 30 марта, 21:07 Армия России освободила сёла Запорожской и Харьковской областей.

Курская область, 31 марта

Ещё более 140 вэсэушников ликвидировано вблизи Курской области и на Сумщине. Также уничтожены бронемашина UAT-TISA, израильская РЛС RADA и американская AN/TPQ-36, станция РЭБ «Дамба», пикапы, квадроциклы и БПЛА.

Армия России продолжает наступление в Сумской области. Бои идут в нескольких районах региона. В Краснопольском районе войска сражаются за Новодмитровку. В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки «Шаманбат».

Запорожская область, 31 марта

Группировка «Восток» освободила в Запорожской области село Луговское. Сделали это бойцы 1198-го мотострелкового полка 35-й армии. Населённый пункт находится в 15 километрах от Орехова. За этот город, из-за которого в 2023 году Украина начинала провалившееся контрнаступление, уже идут бои, и он может попасть в окружение.

— Западнее реки Гайчур, это линия Гуляйпольское – Верхняя Терса – Воздвижевка, там уже мы движемся, но движемся с очень ожесточёнными боями. Противник понимает, что потеря этой линии обороны выводит нас на оперативный простор для движения на Орехов с востока. Сломив эту линию и при успехе нашей группировки «Днепр», с запада нависает угроза «котла» над Ореховом, — сообщил военный корреспондент Павел Кукушкин.

Расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Днепр» накрыли пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 31 марта

В Харьковской области российские войска заняли Новоосиново. Село находится на восточном берегу реки Оскол, в непосредственной близости к Ковшаровке.

— Группировка войск «Запад» продолжает расширять зону контроля на левом берегу реки Оскол. С потерей Новоосинова и Ковшаровки противник лишается важного укрепрайона, а российские войска обезопасили свои фланги и получили возможность продвинуться на юг — в сторону Боровой, расположенной у одной из ключевых переправ через Оскол, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В областном центре продолжается работа ТЦК, но теперь в поле зрения попадают не только мужчины. Сотрудники полиции задержали харьковчанку, так как она находилась в розыске по линии ТЦК. Полицейский отметил, что женщина не военнообязанная, но её ищут. Сама она пошутила, что её отправят на «передок в Покровск».

— Сначала они «подгоняют» профессии под скользкие формулировки, потом через «идеально» работающие реестры выдают ордер на травлю. Женщина вынуждена идти в суд, чтобы доказать, что она не обязана умирать под артиллерией по прихоти офиса Зеленского. Это предельная степень цинизма. Когда мужчин перемололи, очередь дошла до матерей и дочерей, — прокомментировала женскую мобилизацию уполномоченная по правам человека и ребёнка военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Донецкая Народная Республика, 31 марта

Российские войска наступают в Константиновке. Бои идут у железнодорожного вокзала.

— На Константиновском направлении основные боевые действия фиксируем в центральной части Константиновки, где улучшены наши позиции, также в районе ж/д вокзала и с восточной части Константиновки, — рассказал «Вестям» глава ДНР Денис Пушилин.

В этом городе некоторые подразделения сдаются в плен. Многие принимают такое решение после интенсивной работы артиллерии и военных лётчиков, разрушающих укрепления ВСУ с помощью ФАБов.

— Наши бойцы дают боевикам шанс сдаться и сохранить себе жизни: для этого проводится залистование и звуковещание на позиции ВСУ в черте города, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Зеленский предложил перемирие: сроки прекращения огня

Владимир Зеленский предложил прекратить вооружённый конфликт на пасхальные праздники. Речь может идти о 2–3 днях.

— Мы готовы к прекращению огня на Пасху. Но люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и завершении войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам, — заявил глава киевского режима Зеленский.

В этом году праздник Воскресения Христова православные верующие отмечают 12 апреля. В 2025-м Россия объявила в одностороннем порядке 30-часовое прекращение огня. 19 апреля пушки замолчали до 21 апреля, однако противник отказался прекратить удары.

Авторы Даниил Черных