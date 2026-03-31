Сводка СВО на 31 марта: ВС РФ окружили Луговское и взяли Новоосиново, ВСУ сдаются под ударами ФАБов, Зеленский просит перемирие
Армия России продвигается на восточном берегу реки Оскол и окружает Орехов, в Константиновке боевики ВСУ сдаются в плен, в Харькове мобилизуют женщин, Киев хочет остановить боевые действия на Пасху — дайджест Life.ru.
Армия России освободила сёла Запорожской и Харьковской областей.
Курская область, 31 марта
Ещё более 140 вэсэушников ликвидировано вблизи Курской области и на Сумщине. Также уничтожены бронемашина UAT-TISA, израильская РЛС RADA и американская AN/TPQ-36, станция РЭБ «Дамба», пикапы, квадроциклы и БПЛА.
Армия России продолжает наступление в Сумской области. Бои идут в нескольких районах региона. В Краснопольском районе войска сражаются за Новодмитровку. В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки «Шаманбат».
Запорожская область, 31 марта
Группировка «Восток» освободила в Запорожской области село Луговское. Сделали это бойцы 1198-го мотострелкового полка 35-й армии. Населённый пункт находится в 15 километрах от Орехова. За этот город, из-за которого в 2023 году Украина начинала провалившееся контрнаступление, уже идут бои, и он может попасть в окружение.
— Западнее реки Гайчур, это линия Гуляйпольское – Верхняя Терса – Воздвижевка, там уже мы движемся, но движемся с очень ожесточёнными боями. Противник понимает, что потеря этой линии обороны выводит нас на оперативный простор для движения на Орехов с востока. Сломив эту линию и при успехе нашей группировки «Днепр», с запада нависает угроза «котла» над Ореховом, — сообщил военный корреспондент Павел Кукушкин.
Расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Днепр» накрыли пункты управления БПЛА противника в Запорожской области.
Харьковская область, 31 марта
В Харьковской области российские войска заняли Новоосиново. Село находится на восточном берегу реки Оскол, в непосредственной близости к Ковшаровке.
— Группировка войск «Запад» продолжает расширять зону контроля на левом берегу реки Оскол. С потерей Новоосинова и Ковшаровки противник лишается важного укрепрайона, а российские войска обезопасили свои фланги и получили возможность продвинуться на юг — в сторону Боровой, расположенной у одной из ключевых переправ через Оскол, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В областном центре продолжается работа ТЦК, но теперь в поле зрения попадают не только мужчины. Сотрудники полиции задержали харьковчанку, так как она находилась в розыске по линии ТЦК. Полицейский отметил, что женщина не военнообязанная, но её ищут. Сама она пошутила, что её отправят на «передок в Покровск».
— Сначала они «подгоняют» профессии под скользкие формулировки, потом через «идеально» работающие реестры выдают ордер на травлю. Женщина вынуждена идти в суд, чтобы доказать, что она не обязана умирать под артиллерией по прихоти офиса Зеленского. Это предельная степень цинизма. Когда мужчин перемололи, очередь дошла до матерей и дочерей, — прокомментировала женскую мобилизацию уполномоченная по правам человека и ребёнка военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
Донецкая Народная Республика, 31 марта
Российские войска наступают в Константиновке. Бои идут у железнодорожного вокзала.
— На Константиновском направлении основные боевые действия фиксируем в центральной части Константиновки, где улучшены наши позиции, также в районе ж/д вокзала и с восточной части Константиновки, — рассказал «Вестям» глава ДНР Денис Пушилин.
В этом городе некоторые подразделения сдаются в плен. Многие принимают такое решение после интенсивной работы артиллерии и военных лётчиков, разрушающих укрепления ВСУ с помощью ФАБов.
— Наши бойцы дают боевикам шанс сдаться и сохранить себе жизни: для этого проводится залистование и звуковещание на позиции ВСУ в черте города, — отметил военкор Евгений Поддубный.
Зеленский предложил перемирие: сроки прекращения огня
Владимир Зеленский предложил прекратить вооружённый конфликт на пасхальные праздники. Речь может идти о 2–3 днях.
— Мы готовы к прекращению огня на Пасху. Но люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и завершении войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам, — заявил глава киевского режима Зеленский.
В этом году праздник Воскресения Христова православные верующие отмечают 12 апреля. В 2025-м Россия объявила в одностороннем порядке 30-часовое прекращение огня. 19 апреля пушки замолчали до 21 апреля, однако противник отказался прекратить удары.