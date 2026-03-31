Сырский признал, что ВСУ больше всего не хватает людей, готовых воевать

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что сегодня главный дефицит украинской армии — это подготовленный личный состав, способный выполнять боевые задачи. В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что если два года назад острее всего стоял вопрос нехватки снарядов и ракет, то теперь на первое место вышли кадры.

«Если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас — подготовленные люди, которые обучены, которые готовы выполнять воинский долг. Потому что мобилизация — это основной источник пополнения потребностей ВСУ», — заявил главком.

Сырский отметил, что текущие темпы мобилизации на Украине являются недостаточными. Как признался главнокомандующий, он хотел бы, чтобы в Вооружённые силы Украины вступали более подготовленные и мотивированные люди.

Ранее в Харькове пьяные вооружённые сотрудники военкомата застрелили людей в ходе проведения мобилизационных действий. Шестеро вооружённых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) совершили нападение на общежитие. Выпив спиртное, полковник и рекрутеры поехали мобилизовывать «наркоторговцев» — из-за их денег. А закончилось всё тем, что они их застрелили.