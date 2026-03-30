30 марта, 19:27

В Харькове пьяные сотрудники ТЦК застрелили людей, которых пытались мобилизовать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Харькове пьяные вооружённые сотрудники военкомата застрелили людей в ходе проведения мобилизационных действий. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

По информации источника агентства, который сослался на данные депутата Верховной рады Юлии Яцик, шестеро вооружённых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) совершили нападение на общежитие в Харькове.

Выпив спиртное, полковник и рекрутеры поехали мобилизовывать «наркоторговцев» — из-за их денег. А закончилось всё тем, что они их застрелили.

В Одессе сотрудники ТЦК использовали газовый баллончик при мобилизации парня
Ранее отца шестерых детей насмерть забили в здании украинского военкомата — сотрудники ТЦК перестарались с методами «мобилизации». Это не единичный случай, рассказал депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Ему также стало известно о гибели другого военнообязанного — его убили прямо в автобусе во время перевозки в учебную часть. После этого всех свидетелей завезли в полицию, где они написали заявления об отсутствии претензий. На этом история, по словам Камельчука, и закончилась.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

