В Одессе сотрудники ТЦК использовали газовый баллончик при мобилизации парня

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе в ходе мобилизационного процесса применили газовый баллончик к парню в машине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Военкомы задули газом парня в машине. Он выскочил из автомобиля и попытался убежать, но его догнали. Всё это происходило под возмущённые крики прохожих», — говорится в материале.

А ранее в харьковском Изюме сотрудники ТЦК совместно с СБУ ворвались в Песчанский монастырь Украинской православной церкви. Силовики скрутили и увезли архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения. Обоих священнослужителей «держат под замком» в отделе военкомата. В связи с этим заказы на молебны и поминовения прекратили принимать.