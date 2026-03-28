28 марта, 17:42

В Изюме сотрудники ТЦК и СБУ похитили двух священников УПЦ из монастыря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В городе Изюм Харьковской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) совместно со Службой безопасности Украины ворвались в Песчанский монастырь Украинской православной церкви. Силовики скрутили и увезли архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения.

По словам одного из пострадавших, обоих священнослужителей «держат под замком» в отделе военкомата. Информацию о произошедшем иеромонах Арсений опубликовал в соцсетях. В связи с инцидентом в монастыре временно прекратили принимать заказы на молебны и поминовения, которые могли совершить похищенные священники.

Несмотря на жестокость силовиков, сам иеромонах Арсений в соцсетях попросил верующих лишь помолиться за него и архимандрита Леонтия.

На Тернопольщине девять приходов УПЦ остались без священников из-за мобилизации

Сегодня уже сообщалось о подобном случае. Сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Священнослужителя мобилизовали, когда он выполнял послушание на прилегающей к обители территории. После задержания его в ускоренном порядке — всего за 30 минут — провели через военно-врачебную комиссию и направили в учебный центр ВСУ.

Александра Мышляева
