

28 марта, 15:40

Сотрудники ТЦК задержали монаха УПЦ во время послушания и отправили в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Николаевской области Украины произошёл очередной инцидент с мобилизацией священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия.

Священнослужителя мобилизовали, когда он выполнял послушание на прилегающей к обители территории. После задержания его в ускоренном порядке — всего за 30 минут — провели через военно-врачебную комиссию и направили в учебный центр ВСУ.

«Представители ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря, когда тот выполнял послушание на территории рядом с обителью», говорится в сообщении Союза православных журналистов.

Ранее сообщалось о случаях мобилизации священнослужителей Украинской православной церкви в Тернопольской области. В Шумском благочинии Кременецкого района сотрудники военкоматов задержали пятерых священников, а также протодиакона и диакона. Кроме того, был мобилизован преподаватель Почаевской духовной семинарии УПЦ Игорь Ковалюк. В результате этих действий без настоятелей остались девять приходов канонической церкви в регионе.

