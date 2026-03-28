Сотрудники ТЦК задержали монаха УПЦ во время послушания и отправили в ВСУ

В Николаевской области Украины произошёл очередной инцидент с мобилизацией священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия.

Священнослужителя мобилизовали, когда он выполнял послушание на прилегающей к обители территории. После задержания его в ускоренном порядке — всего за 30 минут — провели через военно-врачебную комиссию и направили в учебный центр ВСУ.

Ранее сообщалось о случаях мобилизации священнослужителей Украинской православной церкви в Тернопольской области. В Шумском благочинии Кременецкого района сотрудники военкоматов задержали пятерых священников, а также протодиакона и диакона. Кроме того, был мобилизован преподаватель Почаевской духовной семинарии УПЦ Игорь Ковалюк. В результате этих действий без настоятелей остались девять приходов канонической церкви в регионе.