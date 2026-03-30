На Украине отца шестерых детей забили насмерть во время мобилизации

Отца шестерых детей насмерть забили в здании украинского военкомата — сотрудники ТЦК перестарались с методами «мобилизации». Об этом сообщил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Есть ситуация, когда отца шестерых детей скрутили, привезли, избили, потом поставили к стенке, чтобы он перед камерами якобы сам упал, затем потерял сознание и умер», — сказал он.

Это не единичный случай, добавил депутат. Ему также стало известно о гибели другого военнообязанного — его убили прямо в автобусе во время перевозки в учебную часть. После этого всех свидетелей завезли в полицию, где они написали заявления об отсутствии претензий. На этом история, по словам Камельчука, и закончилась.

Депутат также посетовал на бездействие правоохранителей, которые разводят руками и признают, что даже при наличии заявлений ничего не происходит — кроме случаев, когда дело доходит до смерти. По его мнению, единственный способ что-то изменить — запретить сотрудникам ТЦК бить людей в приказном порядке.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе в ходе мобилизационных мероприятий применили газовый баллончик к мужчине, находившемуся в автомобиле. Военкомы распылили газ в салоне машины. Мужчина выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его догнали. Всё происходило на глазах у прохожих, которые, возмущались действиями сотрудников ТЦК.