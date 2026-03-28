28 марта, 03:26

В Одессе ТЦК при бусификации мужчины похитили его жену и ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Сотрудники одесского военкомата похитили местную жительницу Соню Хилобок вместе с её годовалым ребёнком. Как пишет РИА «Новости», инцидент произошёл вечером 25 марта.

По словам женщины, неизвестные в военной форме сначала схватили её мужа и насильно затолкали его в автомобиль. Затем в тот же автобус погрузили её саму вместе с годовалым малышом. Как утверждает пострадавшая, сотрудники ТЦК никаких документов не предъявляли.

Украинки массово жалуются на ТЦК из-за объявления в розыск как уклонистов

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали привлекать иностранных наёмников, преимущественно из Польши и Румынии, для усиления мобилизационных мероприятий. Иностранцы участвуют в устрашении призывников и физических расправах: мужчин вывозят к границе, где под угрозами фиксируют якобы попытку незаконного пересечения, после чего у человека остаётся либо выбор идти в ВСУ, либо уголовное преследование.

Артём Гапоненко
