На Украине продолжает расти число женщин, которых сотрудники территориальных центров комплектования незаконно ставят на воинский учёт, а затем объявляют в розыск как уклонистов. Об этом сообщают местные СМИ и сами пострадавшие.

Женщины без военного или медицинского образования узнают о своём новом статусе случайно. Десятки подобных случаев уже зафиксированы в Харькове, Киеве и других городах. Некоторым удаётся оспорить постановку на учёт и отменить штраф, но большинству приходится обращаться в суд.

Так, например, психолог Агата Захарян из Харькова в соцсетях рассказала о ситуации, которая, по её словам, затронула не только её, но и десятки других девушек. Уже больше года она числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры и не становилась на учёт добровольно. Помимо неё в районном территориальном центре комплектования (ТЦК) на учёте состоят ещё более 20 девушек с аналогичной историей. Все они оказались в списках без своего согласия и без законных оснований.

В Министерстве обороны Украины инциденты назвали «случайностями», объяснив их неидеальной работой реестров. Однако местные жители опасаются, что за этим стоит подготовка к масштабной мобилизации женщин. Перечень профессий, по которым представительницы слабого пола считаются военнообязанными, содержит размытые формулировки, позволяющие подвести под них множество специальностей.

Напомним, недавно стало известно, что сотрудники ТЦК объявили в розыск за уклонение от воинского учёта как минимум шесть женщин, не имеющих военного или медицинского образования. Одна из пострадавших, Ирина Харациди-Логинова, рассказала о случившемся в соцсетях, после чего стали известны и другие подобные эпизоды. Ей удалось добиться отмены розыска и штрафа, но не снятия с воинского учёта.