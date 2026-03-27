27 марта, 10:26

Украинки массово жалуются на ТЦК из-за объявления в розыск как уклонистов

На Украине продолжает расти число женщин, которых сотрудники территориальных центров комплектования незаконно ставят на воинский учёт, а затем объявляют в розыск как уклонистов. Об этом сообщают местные СМИ и сами пострадавшие.

Женщины без военного или медицинского образования узнают о своём новом статусе случайно. Десятки подобных случаев уже зафиксированы в Харькове, Киеве и других городах. Некоторым удаётся оспорить постановку на учёт и отменить штраф, но большинству приходится обращаться в суд.

Так, например, психолог Агата Захарян из Харькова в соцсетях рассказала о ситуации, которая, по её словам, затронула не только её, но и десятки других девушек. Уже больше года она числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры и не становилась на учёт добровольно. Помимо неё в районном территориальном центре комплектования (ТЦК) на учёте состоят ещё более 20 девушек с аналогичной историей. Все они оказались в списках без своего согласия и без законных оснований.

В Министерстве обороны Украины инциденты назвали «случайностями», объяснив их неидеальной работой реестров. Однако местные жители опасаются, что за этим стоит подготовка к масштабной мобилизации женщин. Перечень профессий, по которым представительницы слабого пола считаются военнообязанными, содержит размытые формулировки, позволяющие подвести под них множество специальностей.

ТЦК используют сайты знакомств для насильственной мобилизации

Напомним, недавно стало известно, что сотрудники ТЦК объявили в розыск за уклонение от воинского учёта как минимум шесть женщин, не имеющих военного или медицинского образования. Одна из пострадавших, Ирина Харациди-Логинова, рассказала о случившемся в соцсетях, после чего стали известны и другие подобные эпизоды. Ей удалось добиться отмены розыска и штрафа, но не снятия с воинского учёта.

Юрий Лысенко
