На Украине сотрудники территориальных центров комплектования объявили в розыск за уклонение от воинского учёта как минимум шесть женщин, не имеющих военного или медицинского образования. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Одна из пострадавших, Ирина Харациди-Логинова, рассказала о своей истории в соцсетях, после чего стали известны ещё несколько подобных случаев. Ей удалось добиться отмены розыска и штрафа, однако с воинского учёта её так и не сняли — механизма для исправления таких ошибок на Украине не предусмотрено. Женщина намерена обращаться в суд.

Теперь на Украине на воинский учёт обязаны вставать только женщины с военным, медицинским или фармакологическим образованием.

Ранее Life.ru писал, что Киев привлёк иностранных наёмников для усиления мобилизационных мероприятий. Как сообщили в российских силовых структурах, СБУ согласовала ужесточение «бусификации», и теперь к проведению отдельных рейдов в приграничных районах привлекают преимущественно польских и румынских военных.