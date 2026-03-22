22 марта, 20:53

На Украине ошибочно объявили в розыск шесть невоеннообязанных женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования объявили в розыск за уклонение от воинского учёта как минимум шесть женщин, не имеющих военного или медицинского образования. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Одна из пострадавших, Ирина Харациди-Логинова, рассказала о своей истории в соцсетях, после чего стали известны ещё несколько подобных случаев. Ей удалось добиться отмены розыска и штрафа, однако с воинского учёта её так и не сняли — механизма для исправления таких ошибок на Украине не предусмотрено. Женщина намерена обращаться в суд.

Теперь на Украине на воинский учёт обязаны вставать только женщины с военным, медицинским или фармакологическим образованием.

Ранее Life.ru писал, что Киев привлёк иностранных наёмников для усиления мобилизационных мероприятий. Как сообщили в российских силовых структурах, СБУ согласовала ужесточение «бусификации», и теперь к проведению отдельных рейдов в приграничных районах привлекают преимущественно польских и румынских военных.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
