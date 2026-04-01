Российский генерал высказался о сроках взятия ДНР после освобождения ЛНР

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал освобождение территории ЛНР знаменательным событием для России. Его слова приводит «Газета.ru».

«Одна из четырёх областей, [один из] новых субъектов Российской Федерации освобождён. Это, конечно, событие знаменательное», — отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос о сроках полного освобождения Донецкой народной республики, генерал подчеркнул, что это будет зависеть от продвижения российских войск.

Ранее стало известно, что ВС РФ завершили освобождение ЛНР. По данным Минобороны РФ, задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе активных наступательных действий. Теперь административные границы региона полностью очищены от ВСУ.