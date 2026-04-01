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Опубликовано 1 апреля, 13:14

Российский генерал высказался о сроках взятия ДНР после освобождения ЛНР

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал освобождение территории ЛНР знаменательным событием для России. Его слова приводит «Газета.ru».

«Одна из четырёх областей, [один из] новых субъектов Российской Федерации освобождён. Это, конечно, событие знаменательное», — отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос о сроках полного освобождения Донецкой народной республики, генерал подчеркнул, что это будет зависеть от продвижения российских войск.

Марочко: ВСУ после потери ЛНР контратакуют западнее Сватова
Марочко: ВСУ после потери ЛНР контратакуют западнее Сватова

Ранее стало известно, что ВС РФ завершили освобождение ЛНР. По данным Минобороны РФ, задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе активных наступательных действий. Теперь административные границы региона полностью очищены от ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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