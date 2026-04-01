Вооружённые силы Украины, несмотря на утрату контроля над территорией Луганской Народной Республики, продолжают попытки контратак западнее Сватова. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«У нас есть сложные участки местности. Прежде всего это участок западнее Сватова. Там, к сожалению, ещё до сих пор, по той информации, которая мне приходит, есть контратаки со стороны украинских боевиков», — пояснил он.

Помимо этого, проблемные зоны, отметил Марочко, остаются в районах населённых пунктов Петровское (она же Грековка) и Новогригоровка (Новоегоровка). Украинские подразделения также предпринимают провокационные действия на административных границах республики.

«Так что ситуация шаткая», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что стабилизация на этих участках пока не достигнута.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных наступательных действий полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. Согласно заявлению военного ведомства, административные границы региона полностью очищены от присутствия противника.