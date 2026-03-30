В районе Лесной Дачи обнаружены следы массовых убийств гражданских — извлечены 12 тел

В Луганской Народной Республике возобновили работы по поиску погибших. Сотрудники Следственного комитета извлекли останки двенадцати человек в районе посёлка Лесная Дача, расположенного недалеко от Северодонецка.

В ЛНР возобновили эксгумацию тел в районе поселка Лесная Дача.

Эксгумационные мероприятия стартовали с наступлением весны. К ним привлекли специалистов центрального аппарата ведомства, экспертов-криминалистов и местных следователей. Они изучают территорию массового захоронения, где ранее уже находили следы расправ над гражданским населением.

Действия правоохранителей связаны с изучением обстоятельств тяжких преступлений, среди которых значатся геноцид и применение запрещенных методов ведения войны. Представители СК подтвердили: поиски проводятся в рамках уголовного дела для фиксации фактов украинской агрессии.

По данным ведомства, ранее на этом участке извлекли свыше 260 жертв. У многих погибших обнаружили характерные ранения: следы от пуль, осколков и мин. По версии следствия, люди стали целью из-за попыток получить гуманитарную помощь или гражданство России.

Специалисты назначили ряд экспертиз, включая медико-криминалистические исследования. Это поможет установить личности убитых и точные причины смерти.

Официальный представитель комитета Светлана Петренко отметила, что место было выбрано горожанами неслучайно.

«Дорога к братской могиле у поселка Лесная Дача благодаря своей относительной безопасности позволяла местным жителям приносить сюда тела своих близких и знакомых, предавать их земле в общей могиле», — заявили в СК.

По оценкам офицеров, в этом районе могут оставаться еще около 300 тел.

