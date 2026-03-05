Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о существовании на Украине сети секретных тюрем для пленных. По его словам, иностранные правозащитники называют их транзитными центрами.

В эфире радио «Комсомольская правда» Мирошник описал условия содержания как «зинданы, подвалы, клетки и бетонные коробки». Попавшие в плен российские военные подвергаются систематическим издевательствам. Он заявил, что лично общался с сотнями вернувшихся бойцов, которые рассказывали о пытках собаками, вырывании зубов и медицинских опытах.

Дипломат отметил, что украинские силовики пытают пленных не ради военной информации, а из ненависти, чтобы вымогать деньги или вербовать родственников. По его словам, такие действия связаны с неудачами на поле боя, передаёт kp.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, как боевики ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного. Показания дал боец ВС РФ Артём Самойлов. Он попал в плен к украинским боевикам зимой 2024 года в Харьковской области.