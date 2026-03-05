Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:11

«Травили собаками, вырывали зубы»: Мирошник рассказал о зверствах в украинских застенках

Посол Мирошник заявил о пытках военных ВС РФ в секретных тюрьмах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о существовании на Украине сети секретных тюрем для пленных. По его словам, иностранные правозащитники называют их транзитными центрами.

В эфире радио «Комсомольская правда» Мирошник описал условия содержания как «зинданы, подвалы, клетки и бетонные коробки». Попавшие в плен российские военные подвергаются систематическим издевательствам. Он заявил, что лично общался с сотнями вернувшихся бойцов, которые рассказывали о пытках собаками, вырывании зубов и медицинских опытах.

Дипломат отметил, что украинские силовики пытают пленных не ради военной информации, а из ненависти, чтобы вымогать деньги или вербовать родственников. По его словам, такие действия связаны с неудачами на поле боя, передаёт kp.ru.

МИД представил доклад о пытках российских военнопленных в «секретных тюрьмах» Украины
МИД представил доклад о пытках российских военнопленных в «секретных тюрьмах» Украины

Ранее Life.ru рассказывал, как боевики ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного. Показания дал боец ВС РФ Артём Самойлов. Он попал в плен к украинским боевикам зимой 2024 года в Харьковской области.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar